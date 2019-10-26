«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Астон Виллу»

В составе «горожан» голами отметились Рахим Стерлинг (46-яминута), Кевин Де Брейне (65) и Илкай Гюндоган (70).
Отметим, что на 87-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо.
После этой игры «Манчестер Сити» набрал 22 очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, уступая лидирующему в чемпионате «Ливерпулю» три балла. «Астон Вилла», имея в активе 11 очков, расположилась на 13-м месте.
В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле сыграет против «Саутгемптона», а «Астон Вилла» дома встретится с «Ливерпулем».
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