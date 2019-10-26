Вадим Евсеев: Нас опустили на землю, этот урок будет нам полезен - Советский спорт
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26 октября 2019 16:43Футбол

Вадим Евсеев: Нас опустили на землю, этот урок будет нам полезен

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение от «Тамбова» (0:3) в выездном матче 14-го тура российской премьер-лиги.

- Раз проиграли 0:3, значит, наверное, не получилось ничего. Хотя до пропущенного гола мы владели мячом, соперник нас наказал, в первый же раз перейдя центр поля.

Наверное, нашу команду опустили на землю, потому что результаты, которые показывали, чуть приподняли. Этот урок будет нам полезен. Нужно делать выводы и двигаться вперед, - сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что после этой игры «Уфа» с 16 баллами расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Евсеева на своем поле встретятся с «Локомотивом».

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