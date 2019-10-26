Павел Худяков: Все, что сейчас происходит, - это работа и вклад Григоряна Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал крупную победу команды над «Уфой» (3:0) в домашнем матче 14-го тура РПЛ.

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- По игре сегодня было практически то же самое, что и в предыдущих матчах. Все, что сейчас происходит, - это работа и вклад Григоряна, новый тренерский штаб не успел бы за три дня что-то сделать.

Новый тренерский штаб провел отличную работу по психологии, потому что после увольнения тренера всегда игрокам непросто, - приводит слова Худякова ТАСС.

После этой игры «Тамбов», для которого эта победа стала третьей в текущем сезоне, набрал 11 очков, но продолжает занимать 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре тамбовская команда в гостях сыграет против «Сочи».