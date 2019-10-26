Гендиректор «Ахмата»: Футболисты должны играть в футбол, а не устраивать кулачные бои - Советский спорт
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26 октября 2019 17:12Футбол

Гендиректор «Ахмата»: Футболисты должны играть в футбол, а не устраивать кулачные бои

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что проведет разбирательство по инциденту с дракой на матче 14-го тура молодежного первенства России с «Арсеналом» (1:3).

- Футболисты должны играть в футбол, а не устраивать кулачные бои. Будем разбираться, - цитирует Айдамирова «РИА Новости».

Напомним, что в концовке первого тайма встречи на поле между футболистами обеих команд завязалась потасовка, к которой позже присоединились запасные игроки.

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