Гендиректор «Ахмата»: Футболисты должны играть в футбол, а не устраивать кулачные бои Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что проведет разбирательство по инциденту с дракой на матче 14-го тура молодежного первенства России с «Арсеналом» (1:3).

Загрузка... - Футболисты должны играть в футбол, а не устраивать кулачные бои. Будем разбираться, - цитирует Айдамирова «РИА Новости». Напомним, что в концовке первого тайма встречи на поле между футболистами обеих команд завязалась потасовка, к которой позже присоединились запасные игроки.