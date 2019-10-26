«Ювентус» без Роналду не смог обыграть «Лечче», прервав свою серию из пяти побед в серии А - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 октября 2019 17:59Футбол

«Ювентус» без Роналду не смог обыграть «Лечче», прервав свою серию из пяти побед в серии А

«Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в гостевом матче 9-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла на стадионе «Виа Дель Маре» и завершилась со счетом 1:1. В составе туринской команды голом отметился Пауло Дибала (50-я минута, пен.). У хозяев поля отличился Марко Манкозу (56, пен.).

После этой игры «Ювентус» набрал 23 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице серии А. «Лечче», имея в активе восемь очков, расположился на 16-м месте.

В следующем туре «Ювентус» на своем поле сыграет против «Дженоа», а «Лечче» на выезде встретится с «Сампдорией».

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре Васильева лишена очков в Кубке мира Женская сборная России лишилась максимальной квоты на Кубке мира
Сочи станет столицей единоборств. Амбициозный проект реализовали в Красной Поляне В минувшие выходные в Сочи было по-настоящему жарко. 22.10.2019 08:00 ММА Ключникова Анастасия
Оригинально: «Нью-Джерси» продул, но Хьюза назвали лучшим игроком матча Оригинально: «Нью-Джерси» продул, но Хьюза назвали лучшим игроком матча. 26.10.2019 06:12 Хоккей Славин Виталий
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре
Юрий Семин: В матче со «Спартаком» будем делать акцент на свою игру Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России со «Спартаком», а также впечатления от игры группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». 25.10.2019 13:46 Футбол Григорьевская Юлия
«Магнитка» одолела Казань, а Ткачева увезли на носилках «Металлург» выздоравливает. Команда Илья Воробьева порадовала третьей победой подряд. 23.10.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Касаткина уже не чемпионка. И потеряет 30 строчек в рейтинге Дарья Касаткина не защитила титул на «Кубке Кремля», проиграв уже в первом раунде – украинке Даяне Ястремской. В рейтинге WTA экс-первая ракетка России может покинуть топ-70. 15.10.2019 21:30 Теннис Мысин Николай
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Никола Влашич: Мы должны были заканчивать матч еще в первом тайме После матча Лиги Европы ЦСКА – «Ференцварош» своими впечатлениями поделились Никола Влашич, Вадим Карпов и Игорь Харатин. 24.10.2019 23:00 Футбол Григорьевская Юлия
Сергей Шахрай: Похоже, Медведева прошла пик своей карьеры Наш обозреватель Сергей Шахрай – о провале Евгении Медведевой, прогрессе Александры Трусовой и гениальности Юдзуру Ханю. 26.10.2019 13:22 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
18:26 Футбол «Ростов» - «Сочи». Стартовые составы команд
18:21 Футбол «Ахмат» не смог удержать победу в матче с «Арсеналом»
17:59 Футбол «Ювентус» без Роналду не смог обыграть «Лечче», прервав свою серию из пяти побед в серии А
17:45 ММА Конор Макгрегор: Смеюсь над водоносом Махачевым
17:12 Футбол Гендиректор «Ахмата»: Футболисты должны играть в футбол, а не устраивать кулачные бои
17:03 Футбол Павел Худяков: Все, что сейчас происходит, - это работа и вклад Григоряна
16:43 Футбол Вадим Евсеев: Нас опустили на землю, этот урок будет нам полезен
16:22 Футбол «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Астон Виллу»
16:09 Футбол «Динамо» не смогло обыграть ЦСКА в матче молодежного первенства
15:53 Футбол «Тамбов» разгромил «Уфу», одержав третью победу в сезоне
15:30 Футбол «Ахмат» - «Арсенал». Стартовые составы команд
15:18 Футбол «Крылья Советов» дома разгромили «Зенит» в матче молодежного первенства
15:05 Футбол «Спартак» переиграл «Локомотив» в матче молодежного первенства
14:52 Футбол Доменико Тедеско: Я пришел в «Спартак» и верю в команду, у нее большой потенциал для роста
14:40 Футбол Доменико Тедеско: Надеемся, что все игроки примут наши идеи
14:23 Футбол Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе
14:16 Футбол СМИ: Лео Жаба попал в сферу интересов «Спартака»
14:01 Фигурное катание Татьяна Тарасова: Наверное, у Медведевой была стартовая лихорадка
13:56 Футбол Григорий Иванов: Мы остались выше «Рубина» в таблице, у нас все нормально
13:52 Футбол Михаил Меркулов: Самое главное, что мы почувствовали, что можем играть «на ноль»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика