«Ювентус» без Роналду не смог обыграть «Лечче», прервав свою серию из пяти побед в серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в гостевом матче 9-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла на стадионе «Виа Дель Маре» и завершилась со счетом 1:1. В составе туринской команды голом отметился Пауло Дибала (50-я минута, пен.). У хозяев поля отличился Марко Манкозу (56, пен.).

После этой игры «Ювентус» набрал 23 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице серии А. «Лечче», имея в активе восемь очков, расположился на 16-м месте.

В следующем туре «Ювентус» на своем поле сыграет против «Дженоа», а «Лечче» на выезде встретится с «Сампдорией».