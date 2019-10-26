«Ахмат» не смог удержать победу в матче с «Арсеналом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 октября 2019 18:21Футбол

«Ахмат» не смог удержать победу в матче с «Арсеналом»

Футболисты «Ахмата» сыграли вничью с «Арсеналом» в домашнем матче 14-го тура чемпионата России.

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Андрей Семенов (20-я минута). У гостей отличился Эванс Кангва (76).

Отметим, что на 84-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник грозненской команды Одисе Роши.

После этой игры «Ахмат» набрал 13 очков и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 16 очками занимает девятое место.

В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет против «Динамо», а «Арсенал» на выезде сыграет со «Спартаком».

Российский десант в Сингапуре. Что ждать от российских бойцов на турнире UFC Fight Night 162 В субботу в UFC выступят российские бойцы: три мужика и девица-красавица. 25.10.2019 14:58 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Конор Макгрегор: Смеюсь над водоносом Махачевым В Макгрегора кинули бутылкой во время встречи со СМИ (видео) Владимир Минеев: Лобов - черт, если позволяет Макгрегору такое говорить
«Вашингтон» и Ови – по-прежнему наше все В конце прошлого сезона я отправился в Вашингтон с одной целью: своими глазами увидеть, как Александр Овечкин выбьет очередной полтинник. 24.10.2019 19:30 Хоккей Славин Виталий
Крах Медведевой и Трусова в засаде - так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:18 Фигурное катание Тигай Лев
Кучеров доигрался до третьего звена, Василевский остановил Кросби «Тампа» в тяжелом матче обыграла «Питтсбург». 24.10.2019 08:15 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
Евгений Кузнецов: Отыграться с 1:5 – это много значит для нас Сергей Бобровский: В «Флориде» играешь в хоккей в условиях отпуска Кузнецов признан второй звездой дня
Архивный «Локо» и напоровшийся «Зенит». Колонка Юрия Цыбанева У красно-зеленых в Турине и у сине-бело-голубых в Лейпциге получилось похоже. И равно неудачно. Но за попытки – спасибо. 24.10.2019 11:00 Футбол Цыбанев Юрий
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
«Адвокаты Новосельцева, видимо, готовят нам какой-то сюрприз» Адвокат Катерины Кейру Эльмира Мусаева рассказала «Советскому спорту», что сейчас происходит в судебном процессе экс-баскетболистки сборной России и ее супруга Ивана Новосельцева. 24.10.2019 12:30 Футбол Волохов Юрий
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
18:26 Футбол «Ростов» - «Сочи». Стартовые составы команд
18:21 Футбол «Ахмат» не смог удержать победу в матче с «Арсеналом»
17:59 Футбол «Ювентус» без Роналду не смог обыграть «Лечче», прервав свою серию из пяти побед в серии А
17:45 ММА Конор Макгрегор: Смеюсь над водоносом Махачевым
17:12 Футбол Гендиректор «Ахмата»: Футболисты должны играть в футбол, а не устраивать кулачные бои
17:03 Футбол Павел Худяков: Все, что сейчас происходит, - это работа и вклад Григоряна
16:43 Футбол Вадим Евсеев: Нас опустили на землю, этот урок будет нам полезен
16:22 Футбол «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Астон Виллу»
16:09 Футбол «Динамо» не смогло обыграть ЦСКА в матче молодежного первенства
15:53 Футбол «Тамбов» разгромил «Уфу», одержав третью победу в сезоне
15:30 Футбол «Ахмат» - «Арсенал». Стартовые составы команд
15:18 Футбол «Крылья Советов» дома разгромили «Зенит» в матче молодежного первенства
15:05 Футбол «Спартак» переиграл «Локомотив» в матче молодежного первенства
14:52 Футбол Доменико Тедеско: Я пришел в «Спартак» и верю в команду, у нее большой потенциал для роста
14:40 Футбол Доменико Тедеско: Надеемся, что все игроки примут наши идеи
14:23 Футбол Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе
14:16 Футбол СМИ: Лео Жаба попал в сферу интересов «Спартака»
14:01 Фигурное катание Татьяна Тарасова: Наверное, у Медведевой была стартовая лихорадка
13:56 Футбол Григорий Иванов: Мы остались выше «Рубина» в таблице, у нас все нормально
13:52 Футбол Михаил Меркулов: Самое главное, что мы почувствовали, что можем играть «на ноль»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика