«Ахмат» не смог удержать победу в матче с «Арсеналом» Футболисты «Ахмата» сыграли вничью с «Арсеналом» в домашнем матче 14-го тура чемпионата России.

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Андрей Семенов (20-я минута). У гостей отличился Эванс Кангва (76).

Отметим, что на 84-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник грозненской команды Одисе Роши.

После этой игры «Ахмат» набрал 13 очков и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 16 очками занимает девятое место.

В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет против «Динамо», а «Арсенал» на выезде сыграет со «Спартаком».