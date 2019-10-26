«Ростов» - «Сочи». Стартовые составы команд - Советский спорт
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26 октября 2019 18:26Футбол

«Ростов» - «Сочи». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Сочи» на матч 14-го тура российской премьер-лиги.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Ерёменко, И. Попов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Д. Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Калугин, Мевля, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Шакуро, Полоз, Колдунов, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.

Добавим, что встреча состоится на стадионе «Ростов Арена» сегодня, 26 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

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