«Бавария» обыграла «Унион» и вернулась в лидеры чемпионата Германии Футболисты «Баварии» одержали победу над «Унионом» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Германии со счетом 2:1.

В составе мюнхенского клуба голами отметились Бенжамен Павар (13-я минута) и Роберт Левандовски (53). У берлинской команды отличился Себастьян Полтер (86).

Отметим, что на 58-й минуте нападающий гостей Себастьян Андерссон не смог реализовать пенальти.

После этой игры «Бавария» набрала и вышла в лидеры турнирной таблицы бундеслиги. «Унион» с семью очками расположился на 15-м месте.