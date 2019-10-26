Левандовский установил рекорд бундеслиги «Бавария» на своем поле в матче 9-го тура бундеслиги обыграла «Унион» (2:1) благодаря голам Бенжамена Павара и Роберта Левандовски.

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Отметим, что польский форвард мюнхенской команды установил рекорд бундеслиги, отличившись в каждом из первых 9-ти туров чемпионата Германии.

Добавим, что всего на счету Левандовски 13 забитых мячей в текущем сезоне бундеслиги и 18 голов в 13 матчах за «Баварию» во всех турнирах.