Левандовский установил рекорд бундеслиги - Советский спорт
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26 октября 2019 19:01Футбол

Левандовский установил рекорд бундеслиги

«Бавария» на своем поле в матче 9-го тура бундеслиги обыграла «Унион» (2:1) благодаря голам Бенжамена Павара и Роберта Левандовски.

Отметим, что польский форвард мюнхенской команды установил рекорд бундеслиги, отличившись в каждом из первых 9-ти туров чемпионата Германии.

Добавим, что всего на счету Левандовски 13 забитых мячей в текущем сезоне бундеслиги и 18 голов в 13 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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