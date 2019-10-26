«Леганес» обыграл «Мальорку», одержав первую победу в чемпионате Испании

Единственный гол в этой встрече на 31-й минуте забил Мартин Брейтуэйт.
Таким образом, «Леганес» прервал свою серию из девяти матчей без побед в чемпионате Испании.
Добавим, что в следующем туре «Леганес» на выезде сыграет с «Реалом», а «Мальорка» на своем поле примет «Осасуну».
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