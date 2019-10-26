«Брайтон» одержал победу над «Эвертоном» благодаря автоголу Диня «Брайтон» одержал победу над «Эвертоном» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Англии со счетом 3:2.

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В составе хозяев голами отметились Паскаль Гросс (15-я минута) и Нил Мопе (80, с пенальти), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Эвертона» Люк Динь (90+4). У гостей в этой встрече точным ударом отличился Доминик Калверт-Льюин (74), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник «Брайтона» Адам Уэбстера (20).

После этой игры «Брайтон» набрал 12 очков и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон», имея в активе десять баллов, занимает 16-е место.