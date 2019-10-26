«Интер» не смог обыграть «Парму» и выйти в лидеры серии А - Советский спорт
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26 октября 2019 20:57Футбол

«Интер» не смог обыграть «Парму» и выйти в лидеры серии А

Футболисты «Интера» сыграли вничью с «Пармой» в домашнем мате 9-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 2:2. В составе миланского клуба голами отметились Антонио Кандрева (23-я минута) и Ромелу Лукаку (51). У гостей отличились Янн Карамо (26) и Жервиньо (30).

После этой игры «Интер» набрал 22 очка и упустил возможность обойти «Ювентус», занимающий первую строчку в турнирной таблице серии А с 23 баллами. «Парма», имея в активе 13 очков, расположилась на седьмом месте.

В следующем туре «Интер» в гостях сыграет против «Брешии», а «Парма» на своем поле встретится с «Вероной».

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