Максим Калиниченко: Спартаковский болельщик взыскателен и агрессивен в последние годы Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает, что болельщики красно-белых всегда будут требовать от команды хорошую игру и результат.

Загрузка...

- Спартаковские болельщики при хорошей игре и отсутствии результата будут требовать результат, при отсутствии хорошей игры будут требовать хорошую игру. Спартаковский болельщик взыскателен и агрессивен в последние годы. У (главного тренера Доменико) Тедеско очень тяжелая задача, но если будет результат, ему до зимней паузы много чего будут прощать, - цитирует Калиниченко «РИА Новости».

Напомним, что после 13 туров чемпионата России «Спартак» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги.