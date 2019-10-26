«Байер» сыграл вничью с «Вердером»

Уже на 4-й минуте матча автоголом отметился защитник бременцев Омер Топрак. На 40-й минуте Милот Рашица восстановил равновесие в счёте.
На 48-й минуте Дави Классен вывел «Вердер» вперёд. Сравнять счёт хозяевам удалось через 10 минут — гол забил Лукас Аларио.
«Байер» поднялся на восьмое место в турнирной таблице бундеслиги, имея в активе 15 очков. «Вердер» занимает 12-ю строчку (10).
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