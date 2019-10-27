Александр Бубнов: Несмотря на поражение в Лейпциге, «Зенит» сейчас в полном порядке Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

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- Самарцы одержали три победы подряд, заметно прибавили в игре, но сладить с одним из лидеров чемпионата даже на своем поле не получится. Несмотря на поражение в Лейпциге, «Зенит» сейчас в полном порядке. Прогноз: 1:3, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Самаре и начнется в 14:00 по московскому времени.

После 13 туров «Зенит» с 29 очками занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов», имея в активе 17 очков, расположились на седьмом месте.