Александр Бубнов: Несмотря на поражение в Лейпциге, «Зенит» сейчас в полном порядке - Советский спорт
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27 октября 2019 09:10Футбол

Александр Бубнов: Несмотря на поражение в Лейпциге, «Зенит» сейчас в полном порядке

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

- Самарцы одержали три победы подряд, заметно прибавили в игре, но сладить с одним из лидеров чемпионата даже на своем поле не получится. Несмотря на поражение в Лейпциге, «Зенит» сейчас в полном порядке. Прогноз: 1:3, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Самаре и начнется в 14:00 по московскому времени.

После 13 туров «Зенит» с 29 очками занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов», имея в активе 17 очков, расположились на седьмом месте.

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