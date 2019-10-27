Роберт Левандовски: В конце сезона смогу немного больше подумать над этим рекордом

- Я стараюсь показывать лучшее, на что я способен, показывать свою лучшую игру. Я рад, что мы сегодня победили. Я хочу помогать команде своими голами, своей игрой, своим движением. Я, конечно, рад рекорду, но я сосредоточен на своей игре и тренировках. В конце сезона я смогу немного больше подумать над этим, - цитирует Левандовски пресс-служба «Баварии».
Отметим, что польский форвард мюнхенской команды установил рекорд бундеслиги, отличившись в каждом из первых 9-ти туров чемпионата Германии.
Всего на счету Левандовски 13 забитых мячей в текущем сезоне бундеслиги и 18 голов в 13 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
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