Томас Мюллер: «Бавария» должна снова обрести стабильность Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу команды в домашнем матче 9-го тура чемпионата Германии с «Унионом» (2:1).

- Думаю, что мы показали довольно хорошую игру, но в данный момент нам немного не хватает жесткости и, конечно, удачи. Поэтому у нас хромает реализация.

Мы ставили перед собой задачу выйти на первое место. Мы ее достигли. Теперь мы должны работать от матча к матчу и снова обрести стабильность. Думаю, у нас это получится, - цитирует Мюллера пресс-служба клуба.

Напомним, что после девяти туров «Бавария» набрав 18 очков вернулась на первую строчку в турнирной таблице бундеслиги. В следующем матче мюнхенская команда на выезде сыграет против «Айнтрахта».