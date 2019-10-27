Арнор Сигурдссон: Футбол – это 90 минут игры, все сопутствующие обязательства отходят на второй план Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон – о предстоящем матче 14-го тура чемпионата России с «Динамо».

- Я в курсе, что у «Динамо» сейчас трудности, команда сделала ряд крупных приобретений и все равно пока находится в нижней части таблицы, у нее сменился тренер. Но футбол - это 90 минут игры, все сопутствующие обязательства отходят на второй план, - приводит слова Сигурдссона пресс-служба армейцев.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».