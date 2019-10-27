ЦСКА – «Динамо». Команды определились с формой на матч (фото)

Футболисты московского «Динамо» сыграют с ЦСКА в белой форме. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Отмечается, что игроки армейцев выйдут на поле в красной экипировке.
Туром ранее ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» (1:1), а игроки «Динамо» разошлись миром в матче с «Краснодаром» (1:1).
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