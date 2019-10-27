«Крылья Советов» – «Зенит». Матч стартует в 14.00 мск - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 октября 2019 12:09ФутболГичунцев Артур

«Крылья Советов» – «Зенит». Матч стартует в 14.00 мск

Встреча пройдет в Самаре.

Сегодня, 27 октября футболисты «Зенита» проведут гостевой матч с «Крыльями Советов» в 14-м туре РПЛ.

Поединок стартует в 14.00 по московскому времени, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

На данный момент питерский клуб занимает 1-е место в таблице, набрав 29 очков. В активе «Крыльев» – 17 баллов и 7-я позиция.

Медведев – настоящий Зверь. Даниил разгромил Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев вышел в шестой финал подряд и выиграл четвертый титул в сезоне, став лучшим на китайском «Мастерсе». В решающей встрече он уничтожил Александра Зверева – 6:4, 6:1. А в чемпионской гонке обошел Федерера. 13.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов уступил Шварцману в четвертьфинале турнира в Вене Рублев проиграл Берреттини в четвертьфинале турнира в Вене Рублев победил Хен Чона и вышел в ¼ финала турнира в Вене
Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоунеочередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
Оригинально: «Нью-Джерси» продул, но Хьюза назвали лучшим игроком матча Оригинально: «Нью-Джерси» продул, но Хьюза назвали лучшим игроком матча. 26.10.2019 06:12 Хоккей Славин Виталий
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Бертенс победила Сайсай Чжэн и вышла в финал в Чжухае Хачанов уступил Шварцману в четвертьфинале турнира в Вене Рублев проиграл Берреттини в четвертьфинале турнира в Вене
В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ Хабиба В Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА. 24.10.2019 16:00 ММА Ващенко Сергей
Никола Влашич: Мы должны были заканчивать матч еще в первом тайме После матча Лиги Европы ЦСКА – «Ференцварош» своими впечатлениями поделились Никола Влашич, Вадим Карпов и Игорь Харатин. 24.10.2019 23:00 Футбол Григорьевская Юлия
Кучеров доигрался до третьего звена, Василевский остановил Кросби «Тампа» в тяжелом матче обыграла «Питтсбург». 24.10.2019 08:15 Хоккей Костяев Иван
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Касаткина уже не чемпионка. И потеряет 30 строчек в рейтинге Дарья Касаткина не защитила титул на «Кубке Кремля», проиграв уже в первом раунде – украинке Даяне Ястремской. В рейтинге WTA экс-первая ракетка России может покинуть топ-70. 15.10.2019 21:30 Теннис Мысин Николай
Пошли не с той карты. Неудачный старт Туктамышевой и Щербаковой в Лас-Вегасе В США начался первый этап Гран-при-2019. Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева после короткой программы занимают лишь четвертое и пятое места. 19.10.2019 11:57 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
12:34 Футбол Денис Попов: Шансы ЦСКА и «Динамо» – 50 на 50
12:32 Футбол «Зенит» сыграет с «Крыльями» в белой форме (фото)
12:17 Футбол «Локомотив» – «Спартак». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи
12:14 Футбол Арнор Сигурдссон: Футбол – это 90 минут игры, все сопутствующие обязательства отходят на второй план
12:09 Футбол «Крылья Советов» – «Зенит». Матч стартует в 14.00 мск
12:04 Футбол ЦСКА – «Динамо». Команды определились с формой на матч (фото)
11:59 Фигурное катание Алексей Ягудин: Очередная планка сбита, фигурное катание уже никогда не будет прежним
11:40 Хоккей Андрей Свечников: Когда забиваешь в большинстве, чувствуешь себя комфортнее
11:27 Футбол «Луч» на своем поле не смог переиграть «Краснодар-2»
11:13 Хоккей Джаред Беднар: Главное, мы не начали матч вовремя, это в итоге стоило нам игры с «Анахаймом»
10:59 Фигурное катание Илья Авербух: Для борьбы на равных Медведевой нужно учить четверной прыжок
10:50 Фигурное катание Сергей Шахрай: Бойкова и Козловский - артистичное катание, прекрасные костюмы
10:41 Фигурное катание Сергей Шахрай: Ханю и Чен – как Месси и Роналду
10:27 Футбол «СКА-Хабаровск» на своем поле разгромил «Спартак-2»
10:17 Фигурное катание Дмитрий Козловский: Это было отличное выступление, отличный день для нас
09:59 Футбол Томас Мюллер: «Бавария» должна снова обрести стабильность
09:48 Фигурное катание Сергей Шахрай: Трусова может бороться за медали и в мужских турнирах
09:38 Футбол «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Бэйла
09:22 Фигурное катание Татьяна Тарасова – о выступлении Медведевой: Спасибо огромное Жене, поправила настроение всей стране
09:10 Футбол Александр Бубнов: Несмотря на поражение в Лейпциге, «Зенит» сейчас в полном порядке
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика