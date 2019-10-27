«Крылья Советов» – «Зенит». Матч стартует в 14.00 мск Встреча пройдет в Самаре.

Сегодня, 27 октября футболисты «Зенита» проведут гостевой матч с «Крыльями Советов» в 14-м туре РПЛ.

Поединок стартует в 14.00 по московскому времени, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

На данный момент питерский клуб занимает 1-е место в таблице, набрав 29 очков. В активе «Крыльев» – 17 баллов и 7-я позиция.