«Зенит» сыграет с «Крыльями» в белой форме (фото) - Советский спорт
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27 октября 2019 12:32ФутболГичунцев Артур

«Зенит» сыграет с «Крыльями» в белой форме (фото)

Встреча пройдет в Самаре.

Футболисты «Зенита» выйдут на поле в матче с «Крыльями Советов» в белой форме. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Матч 14-го тура РПЛ состоится сегодня, 27 октября и стартует в 14.00 по московскому времени.

На данный момент питерский клуб занимает 1-е место в таблице, набрав 29 очков. В активе «Крыльев» – 17 баллов и 7-я позиция.

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