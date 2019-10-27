«Зенит» сыграет с «Крыльями» в белой форме (фото) Встреча пройдет в Самаре.

Футболисты «Зенита» выйдут на поле в матче с «Крыльями Советов» в белой форме. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Матч 14-го тура РПЛ состоится сегодня, 27 октября и стартует в 14.00 по московскому времени.

На данный момент питерский клуб занимает 1-е место в таблице, набрав 29 очков. В активе «Крыльев» – 17 баллов и 7-я позиция.