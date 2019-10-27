Денис Попов: Шансы ЦСКА и «Динамо» – 50 на 50

- Шансы ЦСКА и «Динамо» – 50 на 50. Это будет битва титанов, большое дерби. Если армейцы проиграют, они будут уже прилично отставать от тройки. А «Динамо» надо выбираться из зоны вылета. Поэтому ничья никого не устроит, - приводит слова Попова «Евро-футбол.ру».
Добавим, что встреча состоится сегодня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
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