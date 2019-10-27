«Крылья Советов» – «Зенит». Дзюба остался в запасе Встреча пройдет в Самаре.

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Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Зенита» на матч 14-го тура РПЛ, который пройдет в Самаре и стартует в 14.00 мск.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.

Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Кабутов, Терехов, Киселёв, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун, Дриусси.

Запасные: Лунев, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мак, Краневиттер, Дзюба.

На данный момент питерский клуб занимает 1-е место в таблице, набрав 29 очков. В активе «Крыльев» – 17 баллов и 7-я позиция.