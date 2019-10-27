Конор Макгрегор: Мой любимый футболист – Киран Тирни Ранее он заявил, что лучшим спортсменом мира является форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал любимого футболиста.

«Киран Тирни. Этот парень был капитаном «Селтика», а сейчас выступает в «Арсенале». Знаю, что он поддерживает меня. Это феноменальный футболист. Мы общаемся, он отличный парень», – приводит слова Макгрегора talkSPORT.

22-летний Тирни провел в текущем сезоне 4 матча и отдал 2 голевых передачи. Также в его активе 12 матчей в составе сборной Шотландии.