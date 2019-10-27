«Краснодар» проиграл «Оренбургу» в матче молодежного первенства Встреча прошла на домашней арене «быков».

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Футболисты «Оренбурга» добыли победу в матче 14-го тура молодежного первенства России против «Краснодара» (1:0). Автором единственного гола стал Владимир Москвичев, забивший на 49-й минуте.

В середине второго тайма форвард «Краснодара» Рустам Халназаров не забил пенальти.

Таким образом, «Оренбург» прервал серию из четырех поражений и занимает 15-е место в таблице, набрав 7 очков. У «Краснодара» – 14 баллов и 13-я позиция.

Добавим, что основные команды сыграют сегодня. Их поединок стартует в 19.00 мск.