«Крылья Советов» – «Зенит». Жирков вывел гостей вперед (видео) - Советский спорт
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27 октября 2019 14:36ФутболГичунцев Артур

«Крылья Советов» – «Зенит». Жирков вывел гостей вперед (видео)

Встреча проходит в Самаре.

В эти минуты «Крылья Советов» принимают на домашней арене «Зенит». На данный момент счет в матче в пользу питерского клуба – 1:0.

На 28-й минуте полузащитник Юрий Жирков с передачи Бранислава Ивановича поразил ворота соперника.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.

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