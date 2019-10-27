«Крылья Советов» – «Зенит». Жирков вывел гостей вперед (видео) Встреча проходит в Самаре.

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В эти минуты «Крылья Советов» принимают на домашней арене «Зенит». На данный момент счет в матче в пользу питерского клуба – 1:0.

На 28-й минуте полузащитник Юрий Жирков с передачи Бранислава Ивановича поразил ворота соперника.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.