«Локомотив» – «Спартак». Стартовые составы Встреча пройдет на «РЖД Арене» и стартует в 16.30 мск.

Загрузка... «Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на московское дерби в 14-м туре РПЛ. «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Крыховяк, Жоао Марио, Эдер. «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Крал, Понсе. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию поединка.