«Локомотив» – «Спартак». Стартовые составы

«Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на московское дерби в 14-м туре РПЛ.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Крыховяк, Жоао Марио, Эдер.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Крал, Понсе.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию поединка.
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоунеочередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев Что происходит с ЦСКА во вторых таймах? «Ференцварош» вырвал победу в Москве Армейцам не помогли даже флюиды Конора Макгрегора, пришедшего поболеть за россиян в Лиге Европы. 24.10.2019 22:00 Футбол Зибрак Артем Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Везет алкоголь. Макгрегор едет в Москву не для разогрева боя с Хабибом 24 октября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Москве проведет свою первую пресс-конференцию. 21.10.2019 17:30 ММА Ващенко Сергей Анттила обыграл сборную Россию, теперь – ЦСКА. «Йокерит» победил чемпиона «Йокерит» обыграл 3:0 ЦСКА, Пяярви дебютировал в «Локомотиве», «Спартак» с Олегом Знарком одержал третью победу подряд – яркие моменты игрового дня в обзоре «Советского спорта». 24.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 14-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 25.10.2019 00:30 Футбол Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай