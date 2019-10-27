«Локомотив» – «Спартак». Стартовые составы - Советский спорт
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27 октября 2019 15:24ФутболГичунцев Артур

«Локомотив» – «Спартак». Стартовые составы

Встреча пройдет на «РЖД Арене» и стартует в 16.30 мск.

«Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на московское дерби в 14-м туре РПЛ.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Крыховяк, Жоао Марио, Эдер.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Крал, Понсе.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию поединка.

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