ЦСКА и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ Встреча пройдет на «ВЭБ Арене».

Загрузка... Стали известные стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на московское дерби в 14-м туре РПЛ. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и стартует в 16.30 мск. ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов. Запасные: Помазун, Щенников, Шарлия, Набабкин, Кучаев, Тикнизян, Сигурдссон, Сантос, Нисимура. «Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун. Запасные: Лещук, Евгеньев, Соснин, Юсупов, Жоаозиньо, Грулев, Кардозу, Хильемарк, Обольский, Шейдаев, Нжи, Филипп.