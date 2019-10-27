ЦСКА и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ - Советский спорт
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27 октября 2019 15:33ФутболГичунцев Артур

ЦСКА и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене».

Стали известные стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на московское дерби в 14-м туре РПЛ. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и стартует в 16.30 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Щенников, Шарлия, Набабкин, Кучаев, Тикнизян, Сигурдссон, Сантос, Нисимура.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.

Запасные: Лещук, Евгеньев, Соснин, Юсупов, Жоаозиньо, Грулев, Кардозу, Хильемарк, Обольский, Шейдаев, Нжи, Филипп.

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