«Зенит» обыграл «Крылья Советов» и одержал третью победу кряду Встреча прошла в Самаре.

Загрузка...

В матче 14-го тура РПЛ «Зенит» одержал гостевую победу над «Крыльями Советов» (2:0).

Автором первого гола стал полузащитник Юрий Жирков (28-я минута). Еще один мяч забил российский форвард Артем Дзюба. Он отличился в самой концовке поединка.

Таким образом, питерский клуб набрал 32 очка и упрочил лидерство в таблице. В активе самарского клуба – 17 баллов и 7-я позиция.

В следующем туре «Зенит» сыграет 2 ноября с московским ЦСКА, а команда Миодрага Божовича через два дня встретится с казанским «Рубином».

РПЛ

14-й тур

«Крылья Советов» – «Зенит» – 0:2 (0:1)

Голы: Жирков, 28 (0:1); Дзюба, 90+3 (0:2)

«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский (Радонич, 77), Мияйлович, Антон (Кабутов, 60), Канунников (Терехов, 87), Соболев.

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Сутормин, 89), Оздоев, Кузяев (Дзюба, 64), Барриос, Азмун, Дриусси (Мак, 78).