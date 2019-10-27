Сергей Семак – о победе над «Крыльями»: Рады обыграть сильную команду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги гостевого матча с «Крыльями Советов» (2:0) в 14-м туре РПЛ.
«Отсутствие Божовича, думаю, сказалось. Он личность в футболе. Его качества помогают «Крыльям». «Крылья» в последних трех играх набрали максимальное количество очков. С «Сочи» смотрелись очень здорово. Мы рады на выезде обыграть сильную команду. Думаю, результат был по делу.
У нас есть большое количетсво футболистов. Все хотят играть. Мы стараемся всем дать игровое время. А Дзюбе изначально решили дать 30 минут, чтобы у него было время забить и приблизиться к Соболеву и Шомуродову», – цитирует специалиста Sport24.ru.
В следующем туре «Зенит» сыграет 2 ноября с московским ЦСКА, а команда Миодрага Божовича через два дня встретится с казанским «Рубином».
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