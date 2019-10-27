Дзюба догнал Соболева и Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ (видео) У каждого игрока по 10 мячей.

Новости СМИ2 Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил гол в матче 14-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Таким образом, российский футболист догнал по количеству мячей Александра Соболева («КС») и Эльдора Шомуродова («Ростов»). Всего в текущем сезоне Дзюба отыграл 18 матчей, забил 11 голов и отдал 10 голевых передач. Посмотреть эту публикацию в Instagram ⚽ Гол Артёма Дзюбы на последних секундах матча в Самаре. ⠀ #МАТЧПРЕМЬЕР #КрыльяЗенит Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 27 Окт 2019 в 6:14 PDT