Дзюба догнал Соболева и Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ (видео) - Советский спорт
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27 октября 2019 16:41ФутболГичунцев Артур

Дзюба догнал Соболева и Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ (видео)

У каждого игрока по 10 мячей.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил гол в матче 14-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

Таким образом, российский футболист догнал по количеству мячей Александра Соболева («КС») и Эльдора Шомуродова («Ростов»).

Всего в текущем сезоне Дзюба отыграл 18 матчей, забил 11 голов и отдал 10 голевых передач.

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⚽ Гол Артёма Дзюбы на последних секундах матча в Самаре. ⠀ #МАТЧПРЕМЬЕР #КрыльяЗенит

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

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