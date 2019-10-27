Дзюба догнал Соболева и Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ (видео)

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил гол в матче 14-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).
Таким образом, российский футболист догнал по количеству мячей Александра Соболева («КС») и Эльдора Шомуродова («Ростов»).
Всего в текущем сезоне Дзюба отыграл 18 матчей, забил 11 голов и отдал 10 голевых передач.
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