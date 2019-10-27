«Реал Сосьедад» одержал победу над «Сельтой»

Футболисты «Реал Сосьедада» нанесли поражение игрокам «Сельты» в гостевом матче 10-го тура примеры (1:0).
Единственный мяч был забит на 82-й минуте. Его автором стал швейцарский форвард Александер Исак. Отметим, что с 66-й минуты «Сельта» играла в меньшинстве из-за удаления полузащитника Папе Диопа.
Таким образом, баскский клуб вышел на 2-е место в таблице, набрав 19 очков. В активе «Сельты» – 9 баллов и 18-я строчка.
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