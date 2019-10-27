ЦСКА – «Динамо». Влашич не забил пенальти На данный момент счет 0:0.

Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич не реализовал пенальти в матче 14-го тура РПЛ против «Динамо».

На 21-й минуте встречи главный арбитр поединка Сергей Карасев назначил пенальти после нарушения правил со стороны защитника Владимира Рыкова. Защитник бело-голубых сбил в своей штрафной нападающего Федора Чалова.

22-летний Влашич взялся пробить стандарт, но мяч после его удара прошел рядом со штангой