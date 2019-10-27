«Химки» разгромили «Авангард» в матче ФНЛ Встреча прошла в Курске.

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Футболисты «Химок» нанесли домашнее поражение игрокам «Авангарда» со счетом 3:0. При этом гости на 77-й минуте остались в меньшинстве – с поля был удален Владимир Дядюн.

После этой игры команда Андрея Талалаева вышла на 2-ю позицию в таблице, набрав 43 очка. Что касается «Авангарда», то команда из Курска расположилась на 12-й позиции. В ее активе 21 балл.

ФНЛ

20-й тур

«Авангард» (Курск) — «Химки» (Химки) — 0:3 (0:1)

Голы: Барков, 40. Нетфуллин, 76. Гоцук, 80 (в свои ворота).

Удаление: Дядюн, 77 («Химки»).