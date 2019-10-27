«Локомотив» – «Спартак». Понсе вывел красно-белых вперед Встреча проходит на «РЖД Арене».

В эти минуты московский «Локомотив» принимает «Спартак» в 14-м туре РПЛ. На данный момент счет 1:0 в пользу гостей.

Автором забитого мяча стал аргентинский нападающий Эсекьель Понсе. Он получил голевой пас от полузащитника Зелимхана Бакаева и перекинул мяч через Маринато Гилерме.

Таким образом, 22-летний Понсе забил пятый гол в текущем сезоне.