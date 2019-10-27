«Гранада» сместила «Барселону» с первого места в таблице примеры При этом у каталонцев игра в запасе.

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В матче 10-го тура чемпионата Испании футболисты «Гранады» нанесли поражение «Бетису» со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 61-й минуте, а его автором стал Альваро Вадильо.

Таким образом, «Гранада» набрала 20 очков и возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании. В активе «Бетиса» 9 баллов и 18-я позиция.