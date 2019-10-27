«Спартак» разгромил «Локомотив» и одержал первую победу при Тедеско

В матче 14-го тура РПЛ футболисты «Спартака» одержали победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
В составе победителей дубль оформил шведский форвард Джордан Ларссон. Еще один гол забил аргентинский нападающий Эсекьель Понсе. Оба игрока забили с передач российского хавбека Зелимхана Бакаева.
Таким образом, «Спартак» одержал первую победу при Доменико Тедеско и вышел на 7-е место в таблице, набрав 18 очков. «Локомотив», у которого 29 баллов, опустился на 3-ю строчку.
В следующем туре красно-белые примут 4 ноября тульский «Арсенал», а «Локомотив» двумя днями ранее встретится в гостях с «Уфой».
РПЛ
14-й тур
«Локомотив» – «Спартак» – 3:0 (0:0)
Голы: Понсе, 57 (0:1); Ларссон, 79 (0:2); Ларссон, 81 (0:3).
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