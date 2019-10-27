ЦСКА проиграл московскому «Динамо»

Футболисты московского «Динамо» нанесли поражение игрокам ЦСКА в 14-м туре чемпионата России (1:0).

Бело-голубые вырвали победу благодаря голу нападающего Клинтона Н’Жи, который отличился на 85-й минуте.

Отметим, что в первом тайме у красно-синих была возможность забить с пенальти, которую не реализовал хорватский хавбек Никола Влашич.

Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко продолжают занимать 5-е место в таблице, а игроки «Динамо» вышли на 13-ю строчку (14 баллов).

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с «Зенитом». Матч пройдет 2 ноября, а бело-голубые в тот же день сразятся с «Ахматом».

РПЛ

14-й тур

ЦСКА – «Динамо» – 0:1 (0:0)

Гол: Н’Жи, 85

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов (Шарлия, 82), Фернандес, Влашич, Обляков, Ахметов (Сигурдссон, 59), Бистрович (Кучаев, 76), Бийол, Чалов.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Рауш, Морозов, Ордец, Шимански (Н»Жи, 80), Нойштедтер, Каборе (Юсупов, 65), Рыков, Игбун, Панченко (Хильемарк, 68).