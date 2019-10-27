Доменико Тедеско: «Спартаку» над многим нужно работать Немецкий специалист возглавил команду в середине октября.

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Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после победы над «Локомотивом» (3:0) в 14-м туре РПЛ.

«Доволен, что удалось победить. Если посмотреть на счет, можно подумать, что все было идеально. Но еще над многим надо работать. Победа была достигнута с помощью компактности, тяжелой работы и слаженности коллектива», – цитирует специалиста Sport24.ru.

«Спартак» одержал первую победу при Тедеско и вышел на 7-е место в таблице, набрав 18 очков. «Локомотив», у которого 29 баллов, опустился на 3-ю строчку.

В следующем туре красно-белые примут 4 ноября тульский «Арсенал», а «Локомотив» двумя днями ранее встретится в гостях с «Уфой».