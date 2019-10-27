Кирилл Новиков: Не считаю, что у ЦСКА было территориальное преимущество Встреча прошла на «ВЭБ Арене».

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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу над ЦСКА в гостевом матче 14-го тура РПЛ.

«Для нас неожиданностью не стало бы любое действие наших оппонентов. Взаимодействие улучшается, каждому хочется больше. Можем играть значительно лучше. Но не все сразу. Сами видите, мы в тяжелой ситуации, не наверху таблицы. Как я говорил, если выбрать на эту минуту игру или результат, все мы выберем результат.

Не считаю, что в первом тайме у ЦСКА было территориальное преимущество. Инициатива переходила от одной команды к другой. Я не увидел, чтобы нас задавили. Не могу говорить, что как-то перестроились по ходу игры. Она как складывалась с первых минут, так и шла. Были эпизоды, когда и мы были близки к голу, и ЦСКА. Сегодня мы забили и выиграли», – цитирует специалиста Sport24.ru.

После этой игры подопечные Виктора Гончаренко продолжают занимать 5-е место в таблице, а игроки «Динамо» вышли на 13-ю строчку (14 баллов).

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с «Зенитом». Матч пройдет 2 ноября, а бело-голубые в тот же день сразятся с «Ахматом».