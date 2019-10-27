«Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью, Берг получил прямую красную карточку

На 32-й минуте матча счет открыл нападающий гостей Джордже Деспотович. На 43-й минуте Мануэл Фернандеш после передачи Магомеда-Шапи Сулейманова восстановил равенство. Во втором тайме команды не забили голов. Зато на 80-й минуте вышедший на замену нападающий «Краснодара» Маркус Берг получил прямую красную карточку за опасный подкат против Даниэля Мишкича.
Таким образом, «Краснодар» набрал 28 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице, а «Оренбург» сохранил 12-ю строчку, у него 15 очков.
В следующем туре «Краснодар» 3 ноября сыграет с «Ростовом» на своем поле, а «Оренбург» отправится в гости к «Уралу», с которым сыграет 4 ноября.
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