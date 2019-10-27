«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» Футболисты «Ливерпуля» на своем поле в матче 10-го тура АПЛ победил лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:1.

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Счет в матче уже на первой минуте открыли гости благодаря голу Гарри Кейна.

На это хозяева ответили двумя точными ударами во втором тайме — отличились Джордан Хендерсон на 52-й минуте и Мохамед Салах, реализовавший пенальти на 75-й минуте.

Таким образом, «Ливерпуль» укрепил лидерство в таблице АПЛ, набрав 28 очков. «Тоттенхэм» идет одиннадцатым, у команды 12 очков.

В следующем туре «Ливерпуль» 2 ноября сыграет в гостях против «Астон Виллы», а «Тоттенхэм» днем позже отправится в гости к «Эвертону».