«Рома» победила «Милан» в чемпионате Италии Футболисты «Ромы» в матче 9-го тура Серии А в Риме победили «Милан» со счетом 2:1.

Новости СМИ2 Голами в составе победителей отличились Эдин Джеко (38-я минута) и Николо Дзаньоло (58). Автором единственного мяча миланцев стал Тео Эрнандес (55). Римляне набрали 16 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице. «Россонери» занимают 12-ю строчку, имея в активе 10 баллов.