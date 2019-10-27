«Севилья» обыграла обыграла соперника «Краснодара» в чемпионате Испании

Счет в матче был открыт в середине второго тайма, на 69-й минуте гол забил Хавьер Эрнандес, а на 78-й минуте Лукас Окампос установил окончательный счет.
Напомним, «Хетафе» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы.
По итогам матча «Севилья» занимает пятое место в таблице Примеры, набрав 19 очков, а «Хетафе» — девятый, у команды 13 очков в копилке.
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