«Севилья» обыграла обыграла соперника «Краснодара» в чемпионате Испании Футболисты «Севильи» в матче 10-го тура чемпионата Испании на своем поле обыграли «Хетафе» со счетом 2:0.

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Счет в матче был открыт в середине второго тайма, на 69-й минуте гол забил Хавьер Эрнандес, а на 78-й минуте Лукас Окампос установил окончательный счет.

Напомним, «Хетафе» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы.

По итогам матча «Севилья» занимает пятое место в таблице Примеры, набрав 19 очков, а «Хетафе» — девятый, у команды 13 очков в копилке.