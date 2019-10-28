Александр Бубнов: Тяжело винить Гончаренко в проблемах ЦСКА Армейцы потерпели четвертое поражение в последних пяти матчах.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о поражении ЦСКА от «Динамо» (0:1) в матче 14-го тура премьер-лиги на «ВЭБ Арене» в Москве.

«Не спешил бы вешать всех собак на (главного тренера ЦСКА Виктора) Гончаренко, который стал заложником сложившихся условий, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – По сути ему приходится заново строить коллектив после ухода большого количества опытных игроков.

Тяжело винить его в нынешних проблемах армейцев, и еще хорошо, что им удается держаться в верхней части таблицы. Не думаю, что Гончаренко ждет отставка в ближайшее время, хотя еще несколько поражений, и у руководства могут возникнуть такие мысли».

Отметим, что в последних пяти матчах во всех турнирах ЦСКА потерпел четыре поражения при одной ничьей. ЦСКА остается на пятом месте в премьер-лиге и отстает от идущего четвертым «Краснодара» на два очка.

Теперь 30 октября ЦСКА примет «Уфу» в 1/8 финала Кубка России, а 2 ноября сыграет в гостях с «Зенитом» в 15-м туре чемпионата.