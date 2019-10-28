Ассистент Божовича: «Зенит» доказал, что он настоящий чемпион

Тренер «Крыльев Советов» Войе Чалов прокомментировал матч с «Зенитом» (0:2) на «Самара Арене» в 14-м туре премьер-лиги.
«Первый тайм нам нужно забыть сразу, – приводит слова Чалова официальный сайт клуба. – В перерыве мы говорили о том, что нужно прибавить в движении и агрессии, а также в контроле мяча. Так и получилось.
В концовке встречи можно сказать, что «Зенит» выиграл заслуженно. Гости показали, что они настоящие чемпионы и лучшая команда в стране вместе с «Локомотивом».
Напомним, голы в матче забили защитник Юрий Жирков и форвард Артем Дзюба. У «Крыльев Советов» осталось 17 очков, и команда опустилась на восьмое место в турнирной таблице.
Добавим, что Чалов руководил командой из-за дисквалификации главного тренера Миодрага Божовича.
В 15-м туре 4 ноября «Крылья Советов» сыграют дома с «Рубином».
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