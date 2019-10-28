Сергей Терехов: Приз лучшему игроку матча – это бредовая награда

Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов, признанный лучшим игроком матча 14-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:1) на стадионе «Краснодар», рассказал о том, как относится к награде, вручаемой телеканалом «Матч Премьер».
«Это бредовая награда, я не считаю себя лучшим игроком матча, учитывая, что мы практически 90 минут оборонялись, – приводит Rusfootball.info слова 29-летнего игрока обороны. – Это командная награда».
Напомним, «Оренбург» открыл счет после гола серба Джордже Деспотовича, ответный гол «Краснодара» на счету португальца Мануэла Фернандеша.
«Оренбург» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Теперь 31 октября команда сыграет дома с «Химками» в 1/8 финала Кубка России, а 4 ноября проведет в Екатеринбурге матч с «Уралом» в 15-м туре чемпионата.
Сергей Ковалев: Хочу победить Канело и встретиться с Бетербиевым (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,3 кг) Сергей Ковалев заявил, что будет сильнее обычного во время поединка 2 ноября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. 23.10.2019 19:15 Бокс Усачев Владислав Доменико Тедеско: Мы должны ориентироваться на игру «Барселоны» и «Ман Сити» Новый главный тренер «Спартака» дал подробную оценку игре своей команды в победном (3:0) столичном дерби с «Локомотивом» на «РЖД Арене». 27.10.2019 21:45 Футбол Мощенко Захар Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Крах Медведевой и Трусова в засаде – так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:18 Фигурное катание Тигай Лев Павлюченко и Ходыкин: так их засудили или нет? Обзор событий уик-энда Разбираемся: что было интересного на стартовом этапе Гран-при в Лас-Вегасе кроме блестящей победы Анны Щербаковой. 21.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Анттила обыграл сборную Россию, теперь – ЦСКА. «Йокерит» победил чемпиона «Йокерит» обыграл 3:0 ЦСКА, Пяярви дебютировал в «Локомотиве», «Спартак» с Олегом Знарком одержал третью победу подряд – яркие моменты игрового дня в обзоре «Советского спорта». 24.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав «Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Медведев – настоящий Зверь. Даниил разгромил Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев вышел в шестой финал подряд и выиграл четвертый титул в сезоне, став лучшим на китайском «Мастерсе». В решающей встрече он уничтожил Александра Зверева – 6:4, 6:1. А в чемпионской гонке обошел Федерера. 13.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий «Вашингтон» и Ови – по-прежнему наше все В конце прошлого сезона я отправился в Вашингтон с одной целью: своими глазами увидеть, как Александр Овечкин выбьет очередной полтинник. 24.10.2019 19:30 Хоккей Славин Виталий