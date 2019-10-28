Сергей Терехов: Приз лучшему игроку матча – это бредовая награда Игрок «Оренбурга» признан лучшим в матче с «Краснодаром».

Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов, признанный лучшим игроком матча 14-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:1) на стадионе «Краснодар», рассказал о том, как относится к награде, вручаемой телеканалом «Матч Премьер».

«Это бредовая награда, я не считаю себя лучшим игроком матча, учитывая, что мы практически 90 минут оборонялись, – приводит Rusfootball.info слова 29-летнего игрока обороны. – Это командная награда».

Напомним, «Оренбург» открыл счет после гола серба Джордже Деспотовича, ответный гол «Краснодара» на счету португальца Мануэла Фернандеша.

«Оренбург» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Теперь 31 октября команда сыграет дома с «Химками» в 1/8 финала Кубка России, а 4 ноября проведет в Екатеринбурге матч с «Уралом» в 15-м туре чемпионата.