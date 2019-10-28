Сердар Азмун – о передаче на Дзюбу: Всегда нужно отдавать тому, кто в более выгодной позиции «Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» в Самаре.

Форвард «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал эпизод в конце матча 14-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» (2:0) на «Самара Арене», когда он отдал голевую передачу на партнера по нападению Артема Дзюбу.

– Мы – одна команда, должны действовать в интересах команды, – приводит слова 24-летнего иранца официальный сайт клуба. – Даже выходя вдвоем на одного вратаря, всегда нужно отдавать передачу на того, кто находится в более выгодной позиции.

– Без Дзюбы игра как-то изменилась? Сам Артем сказал, что вы опускались глубже на поле.

– Главное, что мы хорошо друг друга понимаем и у нас хорошее взаимопонимание. До игры мы обговаривали, что нужно внимательнее действовать на подборах. Мы действовали в соответствии с той задачей, которая была нам дана.

Напомним, «Зенит» набрал 32 очка и стал единоличным лидером чемпионата. Теперь в нынешнем сезоне на счету Азмуна восемь голов и пять результативных передач в 17 матчах во всех турнирах.

В следующем матче 30 октября «Зенит» примет «Томь» в 1/8 финала Кубка России, а 2 ноября команда сыграет с ЦСКА в 15-м туре премьер-лиги.