Кукуян назначен на матч «Спартак» – «Ростов» Определены арбитры на игры Кубка России.

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Стали известны судьи, которые будут работать на матче 1/8 финала Кубка России, сообщает официальный сайт РФС.

30 октября (среда)

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – «Шинник» (Ярославль): Сергей Карасев (Москва);

«Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула): Анатолий Жабченко (Краснодар);

ЦСКА (Москва) – «Уфа» (Уфа): Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Томь» (Томск): Игорь Панин (Дмитров);

«Ахмат» (Грозный) – «Луч» (Владивосток): Алексей Матюнин (Москва);

31 октября (четверг)

«Торпедо» (Москва) – «Балтика» (Калининград): Василий Казарцев (Санкт-Петербург);

«Оренбург» (Оренбург) – «Химки» (Московская область): Павел Шадыханов (Москва);

«Спартак» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону): Павел Кукуян (Сочи).