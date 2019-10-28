Иван Ордец: Сам Чалов говорил, что пенальти не было - Советский спорт
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28 октября 2019 12:45ФутболЛипкин Антон

Иван Ордец: Сам Чалов говорил, что пенальти не было

«Динамо» победило ЦСКА, который не реализовал пенальти.

Защитник «Динамо» Иван Ордец прокомментировал назначение пенальти в матче 14-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:0) на «ВЭБ Арене».

На 22-й минуте главный судья Сергей Карасев после видеопросмотра назначил пенальти в ворота «Динамо», однако полузащитник ЦСКА Никола Влашич пробил с 11-метровой отметки мимо.

«Сам (Федор) Чалов говорил, что там пенальти не было, – приводит News.ru слова Ордеца. – (Владимир) Рыков, я лично видел, сыграл сначала в мяч, просто может второй ногой задел футболиста. Но у судей же есть VAR, если они разглядели нарушение, то значит правильно поставили стандарт».

«Динамо» одержало первую победу с 24 августа и поднялось на 13-е место в турнирной таблице чемпионата. Теперь 2 ноября бело-голубые сыграют дома с «Ахматом» в 15-м туре чемпионата.

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