Иван Ордец: Сам Чалов говорил, что пенальти не было

Защитник «Динамо» Иван Ордец прокомментировал назначение пенальти в матче 14-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:0) на «ВЭБ Арене».
На 22-й минуте главный судья Сергей Карасев после видеопросмотра назначил пенальти в ворота «Динамо», однако полузащитник ЦСКА Никола Влашич пробил с 11-метровой отметки мимо.
«Сам (Федор) Чалов говорил, что там пенальти не было, – приводит News.ru слова Ордеца. – (Владимир) Рыков, я лично видел, сыграл сначала в мяч, просто может второй ногой задел футболиста. Но у судей же есть VAR, если они разглядели нарушение, то значит правильно поставили стандарт».
«Динамо» одержало первую победу с 24 августа и поднялось на 13-е место в турнирной таблице чемпионата. Теперь 2 ноября бело-голубые сыграют дома с «Ахматом» в 15-м туре чемпионата.
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